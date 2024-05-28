Хоселу — о своём будущем в «Реале»: это зависит не от меня

Нападающий «Реала» Хоселу в преддверии финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д высказался относительно своего будущего в мадридском клубе.

«Моё будущее? Решение этого вопроса зависит не от меня. Мы поговорим об этом, когда сезон закончится, будем надеяться, что после победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Хоселу Madrid Universal.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн. В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 48 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что «Реал» собирается выкупить Хоселу, несмотря на возможный трансфер Мбаппе.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В роли главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.