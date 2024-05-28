«Химки» объявили об уходе хавбека Гбане

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Опорный полузащитник «Химок Роман Мори Гбане, выступавший на правах аренды за португальский «Жил Висенте», стал полноправным игроком этой команды, сообщает пресс-служба подмосковного клуба в своём телеграм-канале.

В рамках соглашения сторон ивуарийский полузащитник заключил трёхлетний контракт с клубом из города Барселуш, которому теперь принадлежат права на футболиста.

Ранее о переходе 23-летнего футболиста сообщил «Чемпионат». Сумма трансфера составляет € 500 тыс. В текущем сезоне португальской Примейры Роман Мори Гбане провёл 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника одна игра в Кубке Португалии.

Отметим, что по итогам минувшего сезона «Химки» выиграли Мелбет Первую лигу. Подмосковная команда напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.