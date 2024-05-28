Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» — Фабрицио Романо

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перешёл в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между «ПСЖ» и «Краснодаром» подписано соответствующее соглашение. Согласована сумма трансфера в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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