Президент «Оренбурга»: всегда будем гордиться тем, что Личка и Федотов состоялись у нас

Президент «Оренбурга» Алексей Еремякин рассказал о роли нынешнего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички в становлении нынешней оренбуржской команды.

«Нам повезло, что мы посмотрели, как работает Личка, и увидели, как можно по-другому относиться к тренировочному процессу, к взаимоотношениям внутри коллектива. Я человек возрастной, а Марцел годится мне, можно сказать, в сыновья. Но я с большим удовольствием наблюдал за ним, его тактичностью, образованностью. В то же время, если он в чем-то уверен, он обязательно это делает.

Возможно, «Оренбургу» особо нечем хвалиться в футболе, мы маленький клуб. Но два тренера топовых команд — Владимир Федотов и Личка — начинали строить карьеру у нас. Они состоялись в «Оренбурге», мы всегда будем этим гордиться», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».