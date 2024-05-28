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Сборная Чехии объявила свой состав на Евро-2024

Сборная Чехии объявила свой состав на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Чехии огласила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2024.

Заявка сборной включает 26 футболистов.

Вратари: Индржих Станек («Славия», Прага), Матей Коварж («Байер»), Витезслав Ярош («Штурм»).

Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм Юнайтед»), Давид Зима, Томаш Голеш, Давид Доудера, Мартин Витик, Ладислав Крейчи, Томаш Вичек (все — «Славия», Прага), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Робин Гранач («Виктория Пльзень»).

Полузащитники: Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв, Павел Шульц (оба — «Виктория Пльзень»), Матей Юрасек, Лукаш Провод (оба — «Славия», Прага), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).

Нападающие: Адам Гложек, Патрик Шик (оба — «Байер»), Ян Кухта («Спарта», Прага), Моймир Хитил («Славия», Прага), Томаш Хоры («Виктория Пльзень»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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