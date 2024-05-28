«Кто такой мистер Сазонов?» Сборная России — об инсайде Романо о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Пресс-служба сборной России в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на пост авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, в котором он, объявляя о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ», назвал российского футболиста «Сазоновым».

«Кто такой мистер Сазонов?» — написано в официальном аккаунте российской национальной команды.

Напомним, Романо сообщил, что «ПСЖ» приобрёл Сафонова за сумму в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.