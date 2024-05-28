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Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов не сомневается, что Акинфеев соответсвует уровню РПЛ

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов не сомневается, что Акинфеев соответсвует уровню РПЛ
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев соответствует уровню РПЛ.

«Здесь два вопроса: здоровье и желание. Как говорил великий хоккеист Эспозито: «Если ты выходишь на лёд отрабатывать номер, не испытывая никаких ощущений, — надо вешать коньки на гвоздь». По-моему, никто не сомневается, что Игорь соответствует нужному уровню», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 38-летний Акинфеев подписал новое соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное до лета 2026 года.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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