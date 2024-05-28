Кварацхелия намерен летом покинуть «Наполи» ради «ПСЖ» — Spots Zone

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия хочет покинуть неаполитанский клуб грядущим летом и перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Spots Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, грузинский футболист считает, что сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы покинуть «Наполи». Подчёркивается, что Кварацхелия смотрит без оптимизма на изменения, запланированные главным тренером команды и руководством клуба.

Напомним, ранее Мамука Джугели, являющийся агентом Кварацхелии, подтвердил, что «ПСЖ» направил предложение по крайнему нападающему.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальнную часть Евро: