Сергей Семак высказался о сравнении себя с Олегом Романцевым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал шестое кряду под его руководством чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге, позволившее ему обогнать по количеству чемпионских титулов бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева.

«Самое главное — результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует. Кто сильнее – я или Олег Романцев? Конечно, Олег Иванович», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» (2:1) и стал победителем чемпионата по итогам сезона-2023/2024.

Этот титул стал шестым в тренерской карьере Сергея Семака (сезоны-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее он пять раз завоёвывал титулы чемпиона страны, будучи футболистом ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012). На счету тренера сине-бело-голубых, следовательно, стало в общей сумме 11 побед в Российской Премьер-Лиге в качестве тренера и игрока.