Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Transfermarkt: в топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ только игроки «Сити» и «Арсенала»

Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt произвёл обновление трансферных стоимостей футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, по итогам которого среди 10 самых дорогих игроков АПЛ оказалось восемь футболистов из «Манчестер Сити» или «Арсенала».

10 самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн); Фил Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн); Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн); Родри («Манчестер Сити», € 120 млн); Деклан Райс («Арсенал», € 120 млн); Мартин Эдегор («Арсенал», € 110 млн); Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн); Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн); Вильям Салиба («Арсенал», € 80 млн); Коул Палмер («Челси», € 80 млн).

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, «Арсенал» — второе.