Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt: в топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ только игроки «Сити» и «Арсенала»

Transfermarkt: в топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ только игроки «Сити» и «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt произвёл обновление трансферных стоимостей футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, по итогам которого среди 10 самых дорогих игроков АПЛ оказалось восемь футболистов из «Манчестер Сити» или «Арсенала».

10 самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);
  2. Фил Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн);
  3. Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн);
  4. Родри («Манчестер Сити», € 120 млн);
  5. Деклан Райс («Арсенал», € 120 млн);
  6. Мартин Эдегор («Арсенал», € 110 млн);
  7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн);
  8. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн);
  9. Вильям Салиба («Арсенал», € 80 млн);
  10. Коул Палмер («Челси», € 80 млн).

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, «Арсенал» — второе.

Материалы по теме
Холанд не сделал ни одного результативного действия в 9 полуфиналах и финалах «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android