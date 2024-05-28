Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2023/2024.

Фото: Пресс-служба Ла Лиги

В нынешнем сезоне испанской Примеры 20-летний футболист принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 19 голами и шестью результативными передачами. Этот сезон стал первым для Беллингема в чемпионате Испании, минувшим летом он перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

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Всего в нынешнем сезоне атакующий хавбек сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и сделал 12 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: