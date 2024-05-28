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Ламин Ямал — лучший молодой игрок Ла Лиги в сезоне-2023/2024

Ламин Ямал — лучший молодой игрок Ла Лиги в сезоне-2023/2024
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16-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал признан лучшим молодым футболистом испанской Примеры по итогам сезона-2023/2024. Об этом информирует пресс-служба Ла Лиги.

Фото: Пресс-служба Ла Лиги

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямал принял участие в 37 матчах, в которых забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Всего в нынешнем сезоне испанский футболист сыграл 50 матчах во всех турнирах, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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