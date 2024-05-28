Чанов: говорят про упражнения Касильяса, а я показываю наши: «Пожалуйста! Школа ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об обучении голкиперов.

«В целом идёт движение вперёд. Сейчас появилось новое вратарское движение — игра ногами. Но главное остаётся на все века — защищать ворота. Мы не должны забывать то, что нам дали великие вратари. Я начал говорить про семинары. Кто-то может сказать там: «Посмотрите на упражнение Касильяса». Я показываю наши упражнения: «Пожалуйста! Школа ЦСКА». Во все времена даже по упражнениям мы опережали всех. Когда ездили в Европу, нам предлагали упражнения от УЕФА. Но они у нас есть — просто ещё интереснее. Мы начинаем показывать своё, а у них глаза на лоб лезут: «Это как так? Вы так уже делали?» Они говорят это в хорошем смысле», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.