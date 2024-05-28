Чанов: Габулов сказал: «Вратарь очухается минут через 20». К этому времени ЦСКА вёл 3:0

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов вспомнил интересный случай из своей карьеры в составе армейцев.

«Не помню, с кем конкретно, но играли с российской командой в «Лужниках». Володя Габулов тогда не попал в заявку. Он пошёл посмотреть разминку вратарей соперников, приходит и говорит: «Там такая тренировка! Не разминка, а тренировка. Очухается только минут через 20». В итоге к этому времени мы вели 3:0. Потом случилось чудо — вратарь очухался и начал играть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Габулов выступал за ЦСКА с 2004 по 2006 год. С ЦСКА он дважды становился чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА. Помимо армейцев, также выступал за московское «Динамо», «Анжи», принимал участие в матчах сборной России.

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