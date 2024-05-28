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Стала известна компенсация, которую «Челси» заплатит «Лестеру» за тренера Мареску

Стала известна компенсация, которую «Челси» заплатит «Лестеру» за тренера Мареску
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«Челси» договаривается с «Лестером» о переходе главного тренера «лис» Энцо Марески. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям журналиста, лондонцы заплатят «Лестеру» за тренера порядка € 10 млн. При этом возможна компенсация за переход тренерского штаба Энцо Марески. Отмечается, что соглашение будет достигнуто в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал контракт с итальянцем, рассчитанный до лета 2029 года. Под руководством Энцо Марески «Лестер» набрал 97 очков и занял первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

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