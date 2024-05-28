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«Ливерпуль» будет готов продать защитника ван ден Берга за € 20 млн — The Athletic

«Ливерпуль» будет готов продать защитника ван ден Берга за € 20 млн — The Athletic
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Центральный защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг, проведший минувший сезон в аренде в немецком «Майнце», может окончательно покинуть мерсисайдский клуб. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, на игрока претендуют английские «Брентфорд» и «Саутгемптон», а также немецкий «Вольфсбург». В «Ливерпуле» рассмотрят предложения, составляющие € 20 млн, однако не примут решение по игроку без участия нового главного тренера Арне Слота, который должен приступить к работе в команде уже в июне.

22-летний Сепп ван ден Берг провёл в минувшем сезоне в составе «Майнца» 36 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. Контракт нидерландца с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ден Берга в € 7 млн.

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