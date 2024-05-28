Мбаппе назвал клуб Серии А, за который хотел бы выступать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, что если бы имел возможность играть в Серии А, то выступал бы за «Милан».

«Итальянский футбол? Никогда не знаешь, что может случиться. Я всегда говорил: «Если однажды я поеду в Италию, то я поеду в Милан».

В детстве я был большим поклонником «Милана» и всегда смотрю Серию А, каждую игру «Милана. Вся моя семья — большие фанаты «Милана», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Игрок сообщил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Сообщалось, что Мбаппе подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.