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Микель Артета — лучший тренер АПЛ по версии Globe Soccer Awards

Микель Артета — лучший тренер АПЛ по версии Globe Soccer Awards
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по версии Globe Soccer Awards — ежегодной церемонии награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.

По итогам нынешнего сезона в английской Премьер-лиге подопечные Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

Напомним, 42-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Арсенала» зимой 2019 года. За этот период лондонский клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок Англии. Всего под руководством Артеты «канониры» провели 231 матч во всех турнирах, в которых 140 раз победили, 34 раза сыграли вничью и 57 раз потерпели поражение.

Известные дети спортсменов:

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