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Вячеслав Чанов объяснил феномен ЦСКА 2000-х

Вячеслав Чанов объяснил феномен ЦСКА 2000-х
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре армейской команды в сезонах чемпионата России 2000-х годов.

– Мы сейчас говорим о команде, где президент, главный тренер, тренерский штаб и футболисты — это единое целое. Были приглашены молодые, но перспективные игроки. Евгений Гинер был со всем согласен. А умение и мастерство Валерия Газзаева дало свои плоды. Все смеялись и говорили: «Набрали каких-то пацанов». В итоге год потерпели — пошли дальше. Этот феномен у ребят постепенно вырабатывался. В ЦСКА есть два человека, у которых есть ещё это ощущение, — Набабкин и Акинфеев. Теперь останется один. Было такое ощущение: «ЦСКА — это ЦСКА. Никто не может нас обыграть». Потому тот ЦСКА и был таким.

— Та команда могла добиться ещё больших высот?
— Думаю, да. Но как сложилось, так сложилось. Если взять Суперкубок УЕФА, то мы вели 1:0, а нам поставили пенальти ни за что, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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