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Оливер Кан опубликовал обращение к одному из клубов Бундеслиги

Оливер Кан опубликовал обращение к одному из клубов Бундеслиги
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Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан обратился к «Бохуму» после того, как клуб сумел избежать вылета во Вторую Бундеслигу. В ответном переходном матче за право остаться в чемпионате Германии с «Фортуной» «Бохум» довёл дело до разгрома со счётом 3:0 в основное время после поражения в первой встрече (0:3), обыграл соперника в серии пенальти (6:5 пен.) и сохранил за собой место в Бундеслиге.

Германия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
27 мая 2024, понедельник. 21:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
0 : 3
5 : 6
Бохум
Бохум
0:1 Хофман – 18'     0:2 Хофман – 66'     0:3 Штёгер – 70'    

«У меня есть своя доля незабываемых встреч с «Бохумом». Начиная с моей первой победы над «Бохумом» в Бундеслиге за команду «Карлсруэ», где мы смогли отыграть два пропущенных мяча, после чего я стал основным вратарём, и заканчивая напряжёнными матчами за «Баварию».

Однако вчерашний ответный переходной матч превзошёл все ожидания по боевому духу, ходу игры. Мои поздравления, «Бохум». Не теряй головы, «Фортуна», ты заслужишь свой следующий шанс» — указано в сообщении Кана в его аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

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