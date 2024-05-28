«Тоттенхэм» объявил о продлении аренды Тимо Вернера до конца сезона-2024/2025

«Тоттенхэм» объявил о пролонгации арендного соглашения, согласно которому нападающий Тимо Вернер останется в лондонском клубе до конца сезона-2024/2025.

«Мы рады объявить о возвращении Тимо Вернера к нам на правах аренды из «РБ Лейпциг» на сезон-2024/2025 c возможностью дальнейшего выкупа», — написала пресс-служба лондонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого футболиста составляет € 17 млн.

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