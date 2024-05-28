Вячеслав Чанов ответил, что нужно ЦСКА, чтобы обрести былое величие

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о том, что необходимо армейцам для того, чтобы достичь успехов.

«Побеждать. Достигать его с помощью самоотдачи, подбора состава, и чтобы команда была единым целым», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА завершил сезон в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место в РПЛ сезона-2023/2024 занял «Зенит», набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. В заключительном туре чемпионата ЦСКА дома обыграл екатеринбургский «Урал». Матч завершился счётом 2:0 в пользу армейцев.