Чанов вспомнил эмоции от матча «Арсенал» — ЦСКА в Лиге чемпионов — 2006/2007

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился воспоминаниями от матча Лиги чемпионов сезона-2006/2007, в котором армейцы встретились с лондонским «Арсеналом». Матч завершился ничейным результатом без забитых мячей.

— Хотел бы вспомнить знаменательный матч с «Арсеналом» в ЛЧ на «Эмирейтс». Таранов рассказывал, что Газзаев и Акинфеев улыбались, когда «Арсенал» в очередной раз простил ЦСКА. Что чувствовали вы?

— То же самое (смеётся). Думал, что нас прощают. Видимо, футбольный бог в тот вечер был на нашей стороне. Мне всегда хочется, чтобы мы побеждали, а вратари не пропускали. Единственное, когда играл против своего брата, мысль была одна — чтобы мы выиграли 1:0, а Витя был не виноват, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.