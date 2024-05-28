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Чанов вспомнил эмоции от матча «Арсенал» — ЦСКА в Лиге чемпионов — 2006/2007

Чанов вспомнил эмоции от матча «Арсенал» — ЦСКА в Лиге чемпионов — 2006/2007
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился воспоминаниями от матча Лиги чемпионов сезона-2006/2007, в котором армейцы встретились с лондонским «Арсеналом». Матч завершился ничейным результатом без забитых мячей.

Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
01 ноября 2006, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия

— Хотел бы вспомнить знаменательный матч с «Арсеналом» в ЛЧ на «Эмирейтс». Таранов рассказывал, что Газзаев и Акинфеев улыбались, когда «Арсенал» в очередной раз простил ЦСКА. Что чувствовали вы?
— То же самое (смеётся). Думал, что нас прощают. Видимо, футбольный бог в тот вечер был на нашей стороне. Мне всегда хочется, чтобы мы побеждали, а вратари не пропускали. Единственное, когда играл против своего брата, мысль была одна — чтобы мы выиграли 1:0, а Витя был не виноват, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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