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Кавазашвили: если Латышонок перейдёт в «Зенит», то пропадёт в этой команде

Кавазашвили: если Латышонок перейдёт в «Зенит», то пропадёт в этой команде
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Я боюсь, что Латышонок пропадёт в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он всё-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет. Латышонку нельзя находиться на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 33 матча и пропустил 42 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

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