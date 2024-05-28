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Экс-игрок «Интера» Гуарин: я потерял из-за алкоголя свой брак, дом и семью

Экс-игрок «Интера» Гуарин: я потерял из-за алкоголя свой брак, дом и семью
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Бывший полузащитник «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин рассказал, что жалеет об употреблении алкогольных напитков, негативно повлиявших на его жизнь.

«Я алкоголик? На 100%. Я алкоголик, я признаю это, я выздоравливающий наркоман. Я был алкоголиком в течение нескольких лет, даже когда активно играл в футбол. Именно тогда я начал принимать неверные решения. Когда я покинул «Мильонариос», я достиг низшей точки, за последние три года я достиг дна зависимости. Я больше не работал, потерял чувство собственного достоинства, свой небольшой круг общения, доверие близких и самое важное и ценное, что у меня есть, — моих троих детей. Я потерял много вещей, имеющих сентиментальную ценность.

Я потерял свой брак, дом и семью. Всё из-за алкоголя, который заставлял меня принимать неверные решения. Мне очень больно терять дом, который я построил из ничего. У меня была прекрасная спутница, прекрасная мать моих детей, и я должен смириться с этим и пожелать ей всего наилучшего в её жизни. Надеюсь, однажды она сможет меня простить», — приводит слова Гуарина La Gazzetta dello Sport.

37-летний Фредди Гуарин завершил игровую карьеру летом 2021 года. Он успел поиграть в таких клубах, как «Сент-Этьен», «Порту» и миланский «Интер». В составе сборной Колумбии Гуарин провёл 58 матчей, в которых забил четыре гола и оформил шесть голевых передач.

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