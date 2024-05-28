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Анзор Кавазашвили описал вратаря, который, по его мнению, нужен «Зениту»

Анзор Кавазашвили описал вратаря, который, по его мнению, нужен «Зениту»
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что клубу нужен спокойный, уравновешенный и стабильный голкипер.

«Зениту» необязательно иметь сильного вратаря. Им нужен спокойный и уравновешенный голкипер, который не ловит звёзд с неба, но и не допускает ошибок. Там вся команда построена на трудовом подвиге.

Если в команде появится футболист уровня Малкома или Халка, то, вероятно, «Зенит» вновь зацветёт и будет неповторимым, каким был до минувшего сезона. У них слаженная и ответственная команда. Они за большие деньги играют и выручают друг друга», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём»

Ранее появлялась информация, что санкт-петербургский «Зенит» ведёт активную работу по трансферу голкипера калининградской «Балтики» Евгения Латышонка.

Напомним, «Зенит» стал победителем чемпионата России по итогам сезона-2023/2024, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар», который заработал 56 очков и обошёл занявшее третью строчку московское «Динамо».

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