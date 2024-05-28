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Хаби Алонсо признан лучшим тренером Европы по версии Globe Soccer Awards

Хаби Алонсо признан лучшим тренером Европы по версии Globe Soccer Awards
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо был признан лучшим тренером Европы по версии Globe Soccer Awards — ежегодной церемонии награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. «Фармацевты» завоевали Кубок Германии, обыграв в финале этого турнира «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Также подопечные Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.

В нынешнем сезоне «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012).

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»:

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