Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию в «ПСЖ», но всё равно многому научится

Капелло: Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию в «ПСЖ», но всё равно многому научится
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о возможной адаптации в новой команде вратаря Матвея Сафонова, который, как ожидается, перейдёт во французский «ПСЖ».

«Доннарумма — топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», — приводит слова Капелло «Советский спорт»

Напомним, Романо сообщил, что «ПСЖ» приобрёл Сафонова за сумму в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
«Кто такой мистер Сазонов?» Сборная России — об инсайде Романо о переходе Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android