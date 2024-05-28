Globe Soccer Awards признала Мбаппе лучшим футболистом Европы

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом Европы по версии Globe Soccer Awards — ежегодной церемонии награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.

Мбаппе опередил Джуда Беллингема («Реал» Мадрид), Филипа Фодена («Манчестер Сити»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Бавария»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Винисиуса Жуниора («Реал» Мадрид).

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 10 результативными передачами. В составе «ПСЖ» в нынешнем сезоне Мбаппе выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: