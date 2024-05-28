«Я был удивлён выбором». Ван Бюйтен — о назначении Компании в «Баварию»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Бельгии Даниэль ван Бюйтен прокомментировал информацию о назначении наставника «Бёрнли» Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба.

«Я давно знаю Венсана Компани. Он молод, а это значит, что это шанс для него, но и риск. Венсану всё равно придётся привыкать к обстановке в Мюнхене и давлению. Я буду наблюдать за этим проектом с волнением, но я был удивлён выбором», — приводит слова ван Бюйтена Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».