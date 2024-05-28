Все матчи Евро-2024 будут доступны в Okko. Часть – эксклюзивно

Онлайн-кинотеатр Okko покажет все матчи Чемпионата Европы по футболу 2024. 17 игр групповой стадии и плей-офф будут доступны в Okko эксклюзивно. Оставшиеся 34 можно будет посмотреть в карточке «Матч ТВ» на витрине сервиса.

Подписчики Okko смогут смотреть эксклюзивные матчи Евро-2024 с комментариями Владимира Стогниенко, Романа Гутцайта и других журналистов спортивной редакции Okko, а также хайлайты, обзорные программы и другой аналитический и развлекательный контент. Игры будут доступны в высоком качестве, с возможностью выбирать звуковую дорожку и другими функциями Okko.

В Okko можно посмотреть все матчи Чемпионата Европы по футболу 2024 с 14 июня по 14 июля. В числе эксклюзивов сервиса:

Групповой этап

1 тур

Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 мск;

Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 мск;

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 мск;

2 тур

Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 мск;

Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 мск;

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 мск;

Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 мск;

Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 мск;

3 тур

Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 мск ;

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 мск;

Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 мск, Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 мск;

Украина — Бельгия, 26 июня 19:00 мск;

Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 мск;

Плей-офф

¼ финала, 05 июля, 22:00 мск;

¼ финала, 06 июля, 22:00 мск;

½ финала, 10 июля, 22:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд: