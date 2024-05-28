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Иван Маркелов: футбол уберёг меня от наркотиков

Иван Маркелов: футбол уберёг меня от наркотиков
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Нападающий «Тюмени» Иван Маркелов рассказал о своём детстве, которое он провёл в Санкт-Петербурге.

– Ваше детство проходило в Санкт-Петербурге 90-х. Сталкивались с криминальными компаниями?
– Компании у меня были плохие, но только это даже не 90-е, а уже 2000-е. Бандитских времён я не застал, но в те времена настоящей проблемой был героин. Тяжёлая картина. Я видел многих людей, которые пострадали от наркотиков. Среди них были и мои знакомые, и даже родственники. Футбол в некоторой степени уберёг от всего этого, — приводит слова Маркелова Metaratings.

Маркелов в текущем сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 тыс. Контракт игрока с тюменской командой истекает 30 июня. Помимо «Тюмени», Маркелов выступал за «Оренбург», «Тамбов», «Анжи», московское «Динамо».

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Тюмень» финишировала на девятом месте, набрав 48 очков.

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