Глушенков: очень хотелось войти в историю или повторить достижения Лоськова и Халка

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков поделился эмоциями после того, как он повторил достижение экс-полузащитника железнодорожников Дмитрия Лоськова и бывшего футболиста «Зенита» Халка по количеству результативных передач в одном сезоне РПЛ. Эти игроки сделали по 16 ассистов.

«В подсознании сидело, что могу достичь этого рекорда. Очень хотелось войти в историю или хотя бы повторить достижения Дмитрия Лоськова и Халка. У меня было две игры, чтобы попробовать сравняться или побить рекорд, получилось в последнем матче. Кстати, я мог в нём и не сыграть. У меня были небольшие проблемы по здоровью после предыдущего матча и накопленная за сезон усталость, из-за которой я неделю полноценно не тренировался, но мы поговорили с тренерским штабом, доктором и приняли совместное решение, что нужно «заклеиться», сыграть сколько получится и всё‑таки попробовать добить этот рекорд. Очень рад, что мне это удалось. Также рад, что удалось помочь команде победить и завершить чемпионат на хорошей ноте», — приводит слова Глушенкова официальный сайт железнодорожников.

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