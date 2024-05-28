Глушенков объяснил, почему он не попал в состав сборной России

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, почему он не попал в окончательный состав российской национальной команды на июньский сбор, в рамках которого 7-го числа состоится товарищеский матч с Беларусью.

«Пришлось пропустить из-за небольших проблем со здоровьем несколько тренировок на неделе, находился не в оптимальных кондициях. Медицинский штаб «Локо» на связи со сборной, было принято совместное решение, что для меня лучше пропустить июньский сбор», — приводит слова Глушенкова официальный сайт железнодорожников.

Напомним, ранее Глушенков сообщил, что играл в матче 30-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:1) на обезболивающих и не вошёл в окончательный состав сборной из‑за травмы.

Товарищеский матч между сборными России и Беларуси пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

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