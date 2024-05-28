Тренер «Акрона» Тедеев: футболисты команды сделали новую историю для клуба

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о подготовке тольяттинской команды к стыковым матчам за право на выступление в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых «Акрон» сыграет с екатеринбургским «Уралом».

«Какие‑то тактические нюансы под каждого соперника подбираются, но мы должны строить игру относительно наших сильных сторон. Нивелировать слабые моменты. Нужно просто быть внимательными и готовиться к матчу. Футболисты проделали колоссальную работу за этот год и сделали новую историю для клуба», — сказал Тедеев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, первый переходный матч за право на участие в РПЛ между «Уралом» и «Акроном» пройдёт завтра, 29 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 1 июня в Тольятти.