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Палмер и Фоден — самые подорожавшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по итогам последнего обновления.

Лидером рейтинга стал атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер. На второй строчке расположился крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден. Третье место поделили хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Топ-10 самых подорожавших игроков:

Коул Палмер («Челси», € 80 (+25) млн). Филип Фоден («Манчестер Сити») € 150 (+20) млн. Мартин Эдегор («Арсенал», € 110 (+15) млн). Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», € 50 (+15) млн). Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон», € 42 (+12) млн). Букайо Сака («Арсенал», € 140 (+10) млн). Родри («Манчестер Сити») € 120 (+10) млн. Деклан Райс («Арсенал», € 120 (+10) млн). Кай Хаверц («Арсенал», € 70 (+10) млн). Энтони Гордон («Ньюкасл», € 60 (+10) млн).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: