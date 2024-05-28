В «Наполи» рассказали, когда наступит ясность по новому тренеру команды

Президент «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис заявил, что новый главный тренер неаполитанской команды станет известен через полторы недели. При этом он не стал отрицать переговоры с итальянским тренером Антонио Конте.

«Ближайшие 10 дней станут решающими, нужно сделать все необходимые и объективные оценки. Превалировать должен не фанатизм, а беспристрастная логика», – приводит слова Ди Лаурентиса Football Italia.

Напомним, ранее появилась информация, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает Конте возглавить неаполитанский клуб и озвучивает заработную плату в размере € 9 млн плюс бонус в размере € 1 млн за победу в Серии А. При этом клуб близок к согласованию контракта с тренером.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год. «Наполи» завершил сезон-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Серии А.