«ПСЖ» готов заплатить € 100 млн за Кварацхелию — Ди Марцио

«ПСЖ» готов потратить € 100 млн на приобретение крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник сообщает, что клуб уже направил соответствующее предложение с указанной суммой в итальянский клуб.

Напомним, ранее Мамука Джугели, являющийся агентом Кварацхелии, подтвердил, что «ПСЖ» направил предложение по крайнему нападающему, но не озвучил сумму предполагаемого трансфера.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.