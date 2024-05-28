Бикфалви — о стыковых матчах: болельщики «Урала» не заслуживают оказаться в такой ситуации

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви высказался об участии екатеринбургской команды в стыковых матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых команда сыграет с тольяттинским «Акроном».

«Могу сказать болельщикам, что они не заслуживают оказаться в такой ситуации, и мы должны попытаться исправить наше положение. Они всегда приходят и поддерживают нас, и мы должны отплатить им этой же любовью! С ними мы всегда сильнее! И, повторюсь, считаю, что они не заслуживают такой концовки сезона. С любовью ко всем нашим болельщикам скажу: «Давайте поднажмём ещё один раз»!» — приводит слова Бикфалви пресс-служба «Урала».

Напомним, «Урал» завершил минувший сезон РПЛ сезона-2023/2024, заняв с 30 набранными очками 14-е место. Екатеринбуржцы поборются в переходных матчах за право на выступление в лиге с тольяттинским «Акроном», занявшим третье место по итогам сезона Мелбет Первой лиги.

Первый стыковой матч между командами пройдёт завтра, 29 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 1 июня в Тольятти.