«Спартак» и «Балтика» — худшие команды РПЛ сезона-2023/2024 по голам со стандартов

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» и «Балтика» меньше, чем все остальные команды чемпионата, забили голов со стандартных положений — по два мяча. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Согласно данным источника, лидером РПЛ по голам со стандартов является «Локомотив», забивший 16 мячей. Вторую строчку разделили «Рубин» и «Краснодар» — по 10 голов. Замыкают тройку сразу четыре команды — ЦСКА, «Факел», «Пари НН» и «Урал», забившие по восемь голов.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. «Балтика» заработала 26 очков и расположилась на предпоследней, 15-й строчке, напрямую вылетев из РПЛ.

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