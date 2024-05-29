«Есть некая недосказанность». Глушенков подвёл итоги сезона для «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков оценил нынешний сезон железнодорожников.

«Есть некая недосказанность. Наверное, могли быть в таблице выше. С одной стороны, совершили много ненужных потерь. С другой — в каких-то матчах мы отыгрывались на последних минутах и в дополнительное время. Поэтому нет смысла копаться в прошлом. Будем стараться в следующем сезоне сыграть лучше», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, по итогам нынешнего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвёртое место, отстав от первой строчки на четыре очка. «Локомотив» покинул нынешний розыгрыш Фонбет Кубка России на стадии 1/4 финала Пути регионов, где уступил «Уралу» со счётом 0:1.

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