«Это можно назвать чемпионатом России?» Кавазашвили — о количестве легионеров в РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал нынешний лимит легионеров в РПЛ.

«Обратите внимание, сколько сейчас в ведущих командах РПЛ иностранцев. Мы сегодня проводим чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов. У нас сейчас играют сборные команды Латинской Америки.

Это можно назвать чемпионатом России? Почти все иностранцы являются основными, а наши два воспитанника российского футбола лишь «приглашены» в эту команду? Это удар по нашей национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета и отсутствие практики наших футбольных кадров», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Начиная с сезона-2022/2023 для команд чемпионата России по футболу установлено обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более восьми легионеров.

Напомним, в завершившемся сезоне чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар», который заработал 56 очков и обошёл занявшее третью строчку московское «Динамо» по дополнительным показателям.

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