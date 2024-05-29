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Алисон получил крайне выгодное предложение из Саудовской Аравии — журналист Скира

Алисон получил крайне выгодное предложение из Саудовской Аравии — журналист Скира
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31-летний вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер получил очень солидное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, неназванный клуб предложил бразильскому вратарю трудовое соглашение, рассчитанное на три года. Данный клуб хочет, чтобы Алисон стал его игроком грядущим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 32 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Алисон выступает за мерсисайдцев с лета 2018 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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