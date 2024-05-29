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Тренер сборной Италии Спаллетти признал, что команда не является фаворитом на Евро-2024

Тренер сборной Италии Спаллетти признал, что команда не является фаворитом на Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Это высшая точка в моей карьере. Мне кажется, будто я сейчас нахожусь в раю, так как и представить не мог, что буду готовить когда-нибудь сборную Италии к чемпионату Европы. Мы постараемся выложиться по максимуму во всех играх Евро-2024. Неизвестно, хватит ли этого, но нам важно иметь в виду кое-какой момент: в нашем составе сейчас сильнейшие футболисты, обязанные стать командой.

Если мы сможем сплотиться, я уверен, мы будем играть наравне со сборными более высокого уровня. Мы должны вместе прожить это время, смотреть на нашу историю, имеющую фундаментальное значение для нас», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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