«Разговор длился меньше двух минут». Хуммельс — о невызове его в сборную Германии на Евро

35-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс рассказал о разговоре с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом, в ходе которого он сообщил футболисту, что не возьмёт его на Евро-2024.

«Это было коротко и разочаровывающе. Всё длилось меньше двух минут. Затем мне нужно было идти на тренировку. Однако мне не нужны долгие разговоры и объяснения в такие моменты. Было достаточно сказанного.

В чём причина невызова? Если я правильно его понял, то, помимо целесообразности меня в роли запасного, речь шла о возрастных особенностях, таких как физическая подготовка», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.

Напомним, в нынешнем сезоне Хуммельс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Евро-2024: итоговый список команд: