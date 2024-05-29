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Стала известна дата выхода футболистов «Крыльев Советов» из отпуска

Стала известна дата выхода футболистов «Крыльев Советов» из отпуска
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Футболисты «Крыльев Советов» выйдут из отпуска 17 июня.

«Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск после матча с «Пари НН». Вновь команда соберётся 17 июня в Москве для прохождения медосмотра.

После этого команда вернётся в Самару и начнёт подготовку к новому сезону. Подробный график учебно-тренировочных сборов и расписание контрольных игр будет опубликовано позднее.

Старт нового чемпионата запланирован на 20 июля», — говорится в сообщении клуба.

После 30 сыгранных туров в РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и заняли девятое место в турнирной таблице. «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар», который заработал 56 очков и обошёл занявшее третью строчку московское «Динамо» по дополнительным показателям.

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