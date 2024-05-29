«Зенит» стал лучшим клубом Восточной Европы по посещаемости. «Спартак» — 13-й

Metaratings опубликовал рейтинг клубов Восточной Европы по средней посещаемости в сезоне-2023/2024. Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшим клубом региона по этому показателю.

Средняя посещаемость «Зенита» по итогам РПЛ сезона-2023/2024 составила 28 158 зрителей. Второе место в рейтинге занял польский «Лех» из Познани, чьи матчи посещали в среднем 24 852 зрителя. Тройку самых посещаемых команд Восточной Европы замкнул другой польский клуб – «Легия» из Варшавы. Его средняя посещаемость в сезоне-2023/2024 составила 24 716 зрителей.

Из числа российских команд в рейтинг попали «Краснодар», ставший четвёртым в Восточной Европе со средней посещаемостью в 23 623 зрителя, и московский «Спартак», занявший неожиданно 13-е место. Матчи красно-белых в сезоне-2023/2024 посещали в среднем 15 286 зрителей.