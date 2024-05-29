Голкипер «ПСЖ» Доннарумма и его спутница ждут ребёнка

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и его жена Алессия Элефанте ожидают пополнения в семействе. Об этом сообщило издание Tuttosport.

Футболист, одетый в футболку итальянской сборной и вратарские перчатки, выложил фотографию в социальных сетях, где обнимает Алессию, у которой виден округлившийся живот. На следующем изображении пара стоит спиной, показывая надписи на футболках: «папа» и «мама» соответственно.

В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «ПСЖ» 42 матча, в которых пропустил 38 мячей и 16 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.

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