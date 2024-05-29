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Хавбек «Акрона» Глушков сравнил стыковые матчи с «Уралом» с кубковыми

Хавбек «Акрона» Глушков сравнил стыковые матчи с «Уралом» с кубковыми
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Полузащитник «Акрона» Никита Глушков дал характеристику стыковым матчам за право на выступление в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых тольяттинская команда сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не рядовая игра чемпионата, где у тебя на дистанции ещё есть шанс добрать очки в случае неудачи. Здесь уже если ты первую игру плохо провёл, то тяжело вернуться во второй, поэтому это такой расширенный кубковый матч, он всегда тяжелее ментальнее и физически», — сказал Глушков в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, первый переходный матч за право на участие в РПЛ между «Уралом» и «Акроном» пройдёт завтра, 29 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 1 июня в Тольятти.

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