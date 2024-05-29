Агент Барбоза полагает, что летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы

Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру нападающего «Зенита» Матео Кассьеры в завершившемся сезоне РПЛ и высказался относительно вероятности его перехода в клуб из топ-5 европейских лиг.

«Кассьерра провёл просто замечательный сезон, забил 21 мяч, стал чемпионом России и может выиграть Кубок. Безусловно, это восхитительный результат. Такое не могут не заметить скауты европейских клубов. Думаю, летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы. Дальше всё будет зависеть от желания игрока и клуба. Мне не кажется, что «Зенит» захочет его отпускать в этом году. Только если не поступит предложение, от которого нельзя отказаться», — приводит Барбозы «РБ Спорт».

Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. Также на счету нападающего пять голевых передач в розыгрыше турнира. Помимо этого, Кассьерра принял участие в восьми матчах Кубка России, где забил три гола и отдал столько же результативных передач.

В завершившемся сезоне чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар», который заработал 56 очков и обошёл занявшее третью строчку московское «Динамо» по дополнительным показателям.

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